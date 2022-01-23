Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс

Вспышка коронавируса в Украине — сколько людей подхватили инфекцию (ИНФОГРАФИКА)

23 янв 2022, 09:09
999

Коронавирус в Украине подхватили 15 тыс. 444 украинца — инфекция все также стремительно отправляет украинцев на больничные койки.

Летальных случаев — меньше сотни в сутки. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.

Динамика распространения коронавируса. Инфографика: СНБОЗа минувшие сутки, 22 января, в больницы попали 2 тыс. 774 инфицированных. Умерли от осложнений, спровоцированных болезнью, 86 украинцев. Среди больных 2 тыс. 298 детей и 264 медработников.


Коронавирус в регионах. Скриншот: Telegram22 января вакцинальные пункты привили первой дозой 14 тыс. 639 людей. Полный курс вакцинации получили 13 тыс. 656 украинцев. Дополнительную дозу получили 13 тыс. 21 человек, бустерную дозу — 203 тыс. 445 человек.

Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус стремительно распространяется в Украине в январе. В оранжевой зоне эпиднебезопасности по состоянию на 22 января находится уже 10 областей, остальные — на «желтом» уровне, на Прикарпатье с 24 января вводится красная зона.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров