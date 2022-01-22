Украина близка к новому локдауну — 10 регионов стали «оранжевыми»

https://racurs.ua/n166028-ukraina-blizka-k-novomu-lokdaunu-10-regionov-stali-oranjevymi.html

Ракурс

Коронавирус стремительно распространяется в Украине в январе. В оранжевой зоне эпидемической опасности по состоянию на 22 января находится уже 10 областей, остальные — на «желтом» уровне, на Прикарпатье с 24 января вводится красная зона.

Новые данные Министерства здравоохранения свидетельствуют о том, что оранжевый уровень установлен в Винницкой, Житомирской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях.

По состоянию на 21 января превышен уровень заболеваемости: в среднем по стране он составил 374 на 100 тыс. населения при определенном индикаторе 75 на 100 тыс. человек. В Киеве этот показатель составляет 486 на 100 тыс. человек. Самый высокий уровень в Ивано-Франковской (1 тыс. 101) и Сумской (750) областях.

Уровень госпитализаций превышен в Ивано-Франковской (96,1) и Черновицкой (68,5) областях. Загруженность коек с кислородом по стране на 21 января составила 26,2% при определенном показателе в 65%. Показатель не превышен ни в одном регионе.

«Ракурс» сообщал, что в Украине началась новая вспышка коронавируса. Ее эпицентр — в западных областях.