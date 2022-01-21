https://racurs.ua/n166002-karantin-v-kieve-v-transporte-usilyat-kontrol-za-sobludeniem-ogranicheniy.html

Ракурс

В общественном транспорте Киева усилят контроль за соблюдением карантина из-за стремительного скачка заболеваемости коронавирусом.

Об этом сообщил первый заместитель главы Киевской городской администрации (КГГА) Николай Поворозник.

Он напомнил, что пользоваться общественным транспортом могут пассажиры при наличии «ковидных документов»:

отрицательного ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена сроком действия 72 часа;

документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации, или документа, подтверждающего получение одной дозы двудозной вакцины от COVID-19, который может быть применен в течение 30 дней от даты введения дозы, или «желтого» или «зеленого» COVID-сертификата;

документа о выздоровлении.

По словам специалистов, 70% лиц, тестирующихся на наличие болезни, получают положительный результат. Для того чтобы вирус распространялся не так быстро, необходимо соблюдать масочный режим в закрытых помещениях, обрабатывать антисептиками руки и проветривать помещения.

Он добавил, что для контроля за соблюдением карантинных ограничений город привлечет работников Муниципальной охраны.

Напомним, ранее мы сообщили, что введение бустерной дозы вакцины от коронавируса увеличивает эффективность вакцинального цикла как против заболевания, так и против летального исхода.