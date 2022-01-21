https://racurs.ua/ua/n166002-karantyn-u-kyievi-u-transporti-posylyat-kontrol-za-dotrymannyam-obmejen.html

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У громадському транспорті Києва посилять контроль за дотриманням карантину через стрімкий стрибок захворюваності на коронавірус.

Про це повідомив перший заступник голови Київської міської адміністрації (КМДА) Микола Поворозник.

Він нагадав, що користуватися громадським транспортом можуть пасажири за наявності «ковідних документів»:

негативного ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигена строком дії 72 години;

документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації, або документа, що підтверджує отримання однієї дози дводозної вакцини від COVID-19, який може бути застосовано протягом 30 днів від дати введення дози, або «жовтого» чи «зеленого» COVID-сертифіката;

документа про одужання особи.

За словами фахівців, 70% осіб, що тестуються на наявність хвороби, отримують позитивний результат. Для того, щоб вірус поширювався не так швидко, необхідно дотримуватися маскового режиму у закритих приміщеннях, обробляти антисептиками руки та провітрювати приміщення.

Він додав, що для контролю за дотриманням карантинних обмежень місто залучить працівників Муніципальної охорони.

Нагадаємо, раніше ми повідомили, що введення бустерної дози вакцини від коронавірусу збільшує ефективність вакцинального циклу як проти захворювання, так і проти летального результату.