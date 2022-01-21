Москва вимагає забрати сили НАТО з Болгарії і Румунії

https://racurs.ua/ua/n166001-moskva-vymagaie-zabraty-syly-nato-z-bolgariyi-i-rumuniyi.html

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Росія висунула нові вимоги щодо так званих гарантій нерозширення Північноатлантичного альянсу. Тепер йдеться про виведення військ НАТО з Болгарії та Румунії, які приєдналися до військово-політичного блоку після 1997 року.

Про це вказано у письмових відповідях МЗС країни-агресора РФ на питання до брифінгу Сергія Лаврова.

В російському зовнішньо-політичному відомстві наголосили, що цей пункт у проекті угод свідомо сформульовано гранично чітко.

Йдеться про виведення іноземних сил, техніки та озброєнь та інші кроки з метою повернення до конфігурації станом на 1997 року на території країн, які не були членами НАТО на зазначену дату. До таких належать і Болгарія, і Румунія, — заявили у Москві.

Наприкінці 2021 року Росія оприлюднила проекти договору зі США та угоди з НАТО з питань безпеки. Москва, зокрема, вимагає від Заходу зобов’язань щодо нерозширення НАТО і відмови від створення військових баз у пострадянських країнах. Також Кремль заявив, що «не чекатиме вічно» на відповідь Заходу.

Водночас міністр закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс, закликала Кремль відвести свої війська від кордону з Україною. Ймовірний напад Трасс порівняла із радянською інтервенцією в Афганістан.

Кремль не засвоїв уроків історії. Вони мріють відтворити Радянський Союз або щось на кшталт великої Росії… Закликаємо президента Путіна відмовитися і відступити від України, перш ніж він зробить величезну стратегічну помилку, — наголосила Трасс.

Нагадаємо, держави НАТО на засіданні 12 січня в Брюсселі відмовили Росії у задоволенні її вимог, які стосуються нерозширення та присутності військ блоку на східному флангу.