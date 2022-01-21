РФ таємно завезла в ОРДЛО бойову техніку, озброєння і пальне — розвідка

https://racurs.ua/ua/n165999-rf-taiemno-zavezla-v-ordlo-boyovu-tehniku-ozbroiennya-i-palne-rozvidka.html

Ракурс

Агресія Росії на Донбасі триває - у січні окупанти приховано завезли з території РФ на окуповані райони Донецької та Луганської областей пальне, озброєння та бойову техніку. Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

Командування збройних сил РФ продовжує нарощувати бойові можливості оперативного угруповання російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях. Зокрема, з початку поточного місяця окупанти приховано завезли залізничним і автомобільним транспортом з території РФ до з'єднань і частин 1-го (Донецьк) та 2-го (Луганськ) армійських корпусів понад 7 тис. тонн пального, декілька одиниць танків та самохідних артилерійських установок, інше озброєння та боєприпаси для артилерійських систем і мінометів, — йдеться в повідомленні.

Також в Росії активізувалася мережа вербувальних центрів, де здійснюється набір найманців, які направляються на тимчасово окуповані територію Сходу України після проходження інтенсивних курсів військової підготовки.

Також в ОРДЛО минулої доби Генштаб Збройних сил України зафіксував розміщення 101 одиниці військової техніки збройних формувань РФ.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що санкції проти Росії мають бути запроваджені найближчим часом до можливого початку масштабної військової агресії. Він нагадав, що обмежувальні заходи вважаються превентивним інструментом, оскільки їх можна застосувати, а потім скасувати.

Зеленський також виступає за проведення тристоронніх переговорів Україна-США-Росія.