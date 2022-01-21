РФ тайно завезла в ОРДЛО боевую технику, вооружение и горючее

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Агрессия России на Донбассе продолжается — в январе оккупанты тайно завезли с РФ на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей горючее, вооружение и боевую технику. Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.

Командование вооруженных сил РФ продолжает наращивать боевые возможности оперативной группировки российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях. В частности, с начала текущего месяца оккупанты скрыто завезли железнодорожным и автомобильным транспортом с территории РФ в соединения и части 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов свыше 7 тыс. тонн горючего, несколько единиц танков и самоходных артиллерийских. установок, другое вооружение и боеприпасы для артиллерийских систем и минометов, — говорится в сообщении.

Также в России активизировалась сеть вербовочных центров, где осуществляется набор наемников, направляемых на временно оккупированные территории Востока Украины после прохождения интенсивных курсов военной подготовки.

В частности ОРДЛО за прошлые сутки Генштаб Вооруженных сил Украины зафиксировал размещение 101 единицы военной техники вооруженных формирований РФ.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что санкции против России должны быть введены в ближайшее время вплоть до возможного начала масштабной военной агрессии. Он напомнил, что ограничительные меры считаются превентивным инструментом, поскольку их можно применить, а затем отменить.

Зеленский также выступает за проведение трехсторонних переговоров Украина-США-Россия.