Ізраїльтян просять заповнити анкету через загрозу вторгнення РФ в Україну. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n165998-izrayiltyan-prosyat-zapovnyty-anketu-cherez-zagrozu-vtorgnennya-rf-v-ukrayinu.html

Ракурс

В Ізраїлі закликають своїх громадян, які перебувають на території України, заповнити анкети та вказати особисті дані на випадок вторгнення Росії в Україну.

Відповідне повідомлення опублікував консульський відділ Міністерства закордонних справ Ізраїлю.

У світлі ситуації, що склалася, рекомендуємо ізраїльтянам, які перебувають в Україні, заповнити нижченаведену анкету. Будь ласка, заповніть анкету на кожного члена сім’ї індивідуально, — йдеться в повідомленні.



Так, ізраїльтян просять вказати особисті дані, сімейний статус, а також мобільний телефон та пошту. Анкети рекомендують заповнювати, зокрема, неповнолітнім дітям віком до 18 років.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що держдеп США радить громадянам відмовитися від подорожей в Україну. Там попереджають про зростання загрози російської агресії на кордонах.