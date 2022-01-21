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Ракурс

Израильтян просят заполнить анкету из-за угрозы вторжения в РФ

21 янв 2022, 13:19
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В Израиле призывают своих граждан, находящихся на территории Украины, заполнить анкеты и указать личные данные на случай вторжения России в Украину.

Соответствующее уведомление опубликовал консульский отдел Министерства иностранных дел Израиля.

В свете сложившейся ситуации рекомендуем израильтянам, находящимся в Украине, заполнить нижеследующую анкету. Пожалуйста, заполните анкету на каждого члена семьи индивидуально, — говорится в сообщении.


Так, израильтян просят указать личные данные, семейный статус, а также мобильный телефон и почту. Анкеты рекомендуют заполнять, в частности, несовершеннолетним детям до 18 лет.

Напомним, ранее мы сообщали, что госдеп США советует гражданам отказаться от путешествий в Украину. Там предупреждают о росте угрозы российской агрессии на границах.

Источник: Ракурс


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