https://racurs.ua/n165998-izrailtyan-prosyat-zapolnit-anketu-iz-za-ugrozy-vtorjeniya-v-rf.html

Ракурс

В Израиле призывают своих граждан, находящихся на территории Украины, заполнить анкеты и указать личные данные на случай вторжения России в Украину.

Соответствующее уведомление опубликовал консульский отдел Министерства иностранных дел Израиля.

В свете сложившейся ситуации рекомендуем израильтянам, находящимся в Украине, заполнить нижеследующую анкету. Пожалуйста, заполните анкету на каждого члена семьи индивидуально, — говорится в сообщении.



Так, израильтян просят указать личные данные, семейный статус, а также мобильный телефон и почту. Анкеты рекомендуют заполнять, в частности, несовершеннолетним детям до 18 лет.

Напомним, ранее мы сообщали, что госдеп США советует гражданам отказаться от путешествий в Украину. Там предупреждают о росте угрозы российской агрессии на границах.