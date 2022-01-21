Москва требует забрать силы НАТО из Болгарии и Румынии

https://racurs.ua/n166001-moskva-trebuet-zabrat-sily-nato-iz-bolgarii-i-rumynii.html

Ракурс

Россия выдвинула новые требования, касающиеся так называемых гарантий нерасширения Североатлантического альянса. Теперь речь идет о выводе войск НАТО из Болгарии и Румынии, которые присоединились к военно-политическому блоку после 1997 года.

Об этом говорится в письменных ответах МИДа страны-агрессора РФ на вопросы к брифингу Сергея Лаврова.

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что этот пункт в проекте соглашений сознательно сформулирован предельно четко.

Речь идет о выводе иностранных сил, техники и вооружений и других шагах с целью возвращения к конфигурации по состоянию на 1997 год на территории стран, не являющихся членами НАТО на указанную дату. К числу таких относятся и Болгария, и Румыния, — заявили в Москве.

В конце 2021 года Россия обнародовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по безопасности. Москва, в частности, требует от Запада обязательств по нерасширению НАТО и отказа от создания военных баз в постсоветских странах. Также Кремль заявил, что «не будет ждать вечно» ответа Запада.

В то же время министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс призвала Кремль отвести свои войска от границы с Украиной. Вероятное нападение Трасс сравнила с советской интервенцией в Афганистан.

Кремль не усвоил уроки истории. Они мечтают воссоздать Советский Союз или что-то вроде великой России… Призываем президента Путина отказаться и отступить от Украины, прежде чем он совершит огромную стратегическую ошибку, — отметила Трасс.

Напомним, государства НАТО на заседании 12 января в Брюсселе отказали России в удовлетворении ее требований, касающихся нерасширения и присутствия войск блока на восточном фланге.