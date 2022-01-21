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Кейт Миддлтон и принц Уильям впервые появились на публике в новом году. Герцог и герцогиня Кембриджские посетили сразу несколько организаций.

Чета Кембриджских приезжала в общественную больницу Клитеро в Ланкашире, чтобы узнать о проблемах, с которыми сталкиваются медицинские работники в сельской местности. Об этом сообщает Hello.

Кембриджские встретились с врачами общей практики, медсестрами и другими людьми, работающими по всему сообществу. Уильям и Кейт также познакомились с собакой Алфи — абрикосовым щенком кокапу, которого будут обучать помогать пациентам и коллегам в больнице.

Известно, что Уильям и Кейт любят собак и ранее у них был английский кокер-спаниель по кличке Лупо. Он умер в ноябре 2020 года, но вскоре брат герцогини Джеймс Миддлтон подарил семье еще одного спаниеля, восьмимесячного щенка, имя которого пока не разглашается.

Кейт Миддлтон удивила всех новым образом — она была одета в верблюжье пальто из кашемировой шерсти ограниченного выпуска от Massimo Dutti, которое она надела поверх водолазки верблюжьего цвета и юбки от Iris & Ink и дополнила лук высокими замшевыми сапогами от Saint Laurent на каблуках. Легкий макияж, укладка локонами и серьги от Missoma завершали образ герцогини.

Напомним, ранее мы сообщали, что Кейт Миддлтон вдвое сократила расходы на свой гардероб. Монаршая особа славится своей любовью к старым нарядам и часто выбирает для выхода платья, которые уже есть в гардеробном шкафу.

Источник: Hello