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Ракурс

Кейт Міддлтон і принц Вільям вперше з’явилися на публіці в новому році. Герцог і герцогиня Кембриджські відвідали одразу кілька організацій.

Подружжя Кембриджських приїжджало в громадську лікарню Клітеро в Ланкаширі, щоб дізнатися про проблеми, з якими стикаються медичні працівники в сільській місцевості. Про це повідомляє Hello.

Кембриджські зустрілися з лікарями загальної практики, медсестрами та іншими людьми, які працюють по всій спільноті. Вільям і Кейт також познайомилися з собакою Алфі — абрикосовим цуценям кокапу, якого навчатимуть допомагати пацієнтам і колегам в лікарні.

Відомо, що Вільям і Кейт люблять собак і раніше у них був англійський кокер-спаніель на прізвисько Лупо. Він помер у листопаді 2020 року, але незабаром брат герцогині Джеймс Міддлтон подарував сім’ї ще одного спанієля, восьмимісячне цуценя, ім’я якого поки не розголошується.

Кейт Міддлтон здивувала всіх новим образом — вона була одягнена в верблюже пальто з кашемірової вовни обмеженого випуску від Massimo Dutti, яке вона надягла поверх водолазки верблюжого кольору і спідниці від Iris & Ink і доповнила лук. Легкий макіяж, укладання локонами та сережки від Missoma завершували образ герцогині.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Кейт Міддлтон удвічі скоротила витрати на свій гардероб. Монарша особа славиться своєю любов’ю до старого вбрання і часто вибирає для виходу сукні, які вже є в гардеробній шафі.

Джерело: Hello