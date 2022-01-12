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Ракурс

Кейт Міддлтон, герцогиня Кембриджська і дружина принца Вільяма, з’явилася в яскравому вбранні на портретах на честь свого 40-річчя.

Червона сукня Alexander McQueen обійшлася їй у 4 тис. 990 дол. Про це повідомляє Page Six.

9 січня дружині принца Вільяма виповнилося 40 років. З цієї нагоди вона взяла участь у фотосесії, у рамках якої знялася в кількох образах. На першому кадрі знаменитість позує в червоній сукні на одне плече з рукавом-ліхтариком бренду Alexander McQueen.

Його ціна на сайті марки становить 4 тис. 990 дол. (майже 135 тис. 852 грн). Її образ доповнили діамантові сережки.

На іншому знімку Міддлтон зображена в пишному білому платті з відкритими плечима й бантами на руках. Для доповнення образу вона обрала перлинні сережки, які належали покійній принцесі Діані, а також кільце з великим каменем.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Кейт Міддлтон стала героїнею серії портерів до свого 40-річчя. Кенсингтонський палац випустив три офіційні портрети герцогині, яка продемонструвала образи у вінтажному стилі.