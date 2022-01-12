Платье. Фото: Page Six

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Ракурс

Кейт Миддлтон, герцогиня Кембриджская и жена принца Уильяма, появилась в ярком наряде на портретах в честь своего 40-летия.

Красное платье Alexander McQueen обошлось ей в 4 тыс. 990 дол. Об этом сообщает Page Six.

9 января жене принца Уильяма исполнилось 40 лет. По этому случаю она приняла участие в фотосессии, в рамках которой снялась в нескольких образах. На первом кадре знаменитость позирует в красном платье на одно плечо с рукавом-фонариком бренда Alexander McQueen.

Его цена на сайте марки составляет 4 тыс. 990 дол. (почти 135 тыс. 852 грн). Ее образ дополнили бриллиантовые серьги.

На другом снимке Миддлтон запечатлена в пышном белом платье с открытыми плечами и бантами на рукавах. В качестве аксессуаров она выбрала жемчужные серьги, которые принадлежали покойной принцессе Диане, а также кольцо с крупным камнем.

Напомним, ранее мы сообщали, что Кейт Миддлтон стала героиней серии портеров ко своему 40-летию. Кенсингтонский дворец выпустил три официальных портрета герцогини, которая продемонстрировала образы в винтажном стиле.