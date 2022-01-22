Україна прямує до нового локдауну - 10 регіонів стали "помаранчевими"

Коронавірус стрімко поширюється в Україні у січні. У помаранчевій зоні епіднебезпеки станом на 22 січня перебуває вже 10 областей, решта — на «жовтому» рівні, на Прикарпатті з 24 січня запроваджується червона зона.

Нові дані Міністерства охорони здоров’я свідчать, що помаранчевий рівень встановлений у Вінницькій, Житомирській, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій та Чернігівській областях.

Станом на 21 січня перевищено рівень захворюваності: в середньому по країні він становив 374 на 100 тис. населення при визначеному індикаторі 75 на 100 тис. осіб. У Києві цей показник становить 486 на 100 тис. осіб. Найвищий рівень в Івано-Франківській (1 тис. 101) та Сумській (750) областях.

Рівень госпіталізацій перевищено в Івано-Франківській (96,1) і Чернівецькій (68,5) областях. Завантаженість ліжок з киснем по країні на 21 січня становила 26,2% при визначеному показнику в 65%. Показник не перевищено в жодному регіоні.

«Ракурс"повідомляв, що в Україні розпочався новий спалах коронавірусу. Його епіцентр — у західних областях.