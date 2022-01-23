https://racurs.ua/ua/n166053-spalah-koronavirusu-v-ukrayini-skilky-ludey-pidhopyly-infekciu-infografika.html

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Коронавірус в Україні підхопили 15 тис. 444 українці — інфекція й надалі відправляє українців на лікарняні ліжка.

Летальних випадків менше сотні на добу. Про це повідомив Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я (МОЗ).

За минулу добу, 22 січня, до лікарень потрапили 2 тис. 774 інфікованих. Померли від ускладнень, спровокованих хворобою, 86 українців. Серед хворих 2 тис. 298 дітей і 264 медпрацівників.

22 січня вакцинальні пункти прищепили першою дозою 14 тис. 639 людей. Повний курс вакцинації дістали 13 тис. 656 українців. Додаткову дозу дістали 13 тис. 21 людина, бустерну дозу — 203 тис. 445 людей.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірус стрімко поширюється в Україні у січні. У помаранчевій зоні епіднебезпеки станом на 22 січня перебуває вже 10 областей, решта — на «жовтому» рівні, на Прикарпатті з 24 січня запроваджується червона зона.