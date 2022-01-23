Аварийная АЭС «Фукусима-1» «протекла» в Японии

Фукусима. Фото: NHK

https://racurs.ua/n166052-avariynaya-aes-fukusima-1-protekla-v-yaponii.html

Ракурс

В Японии аварийная атомная электростанция «Фукусима-1» снова напугала неисправностью.

Там произошла утечка раствора для ледяной стены. Об этом сообщает NHK.

Сообщается, что «протекли» по меньшей мере четыре тонны раствора, необходимые для поддержания ледяной стены. Утечку обнаружили 16 января — работники заметили лужу у одной из стен. Причиной инцидента на данный момент называют повреждение труб. Начата работа по поиску и устранению неисправности.

Отметим, что подземный барьер из замерзшего грунта защищает поврежденные здания реакторы от попадания в них грунтовых вод. Охлаждающий раствор хранится в четырех резервуарах при температуре −30 градусов.

Специалисты добавили, что стена по-прежнему способна удерживать грунтовые воды, поскольку требуется несколько месяцев, прежде чем барьер начнет таять. Отмечается, что вреда для окружающей среды утечка не несет.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Японии компания «Токио Денреку» оператор АЭС «Фукусима-1», на которой 11 марта 2011 года произошла масштабная ядерная авария, начала серию подводных исследований для запланированного сброса отработанной воды с этого объекта в океан.

Источник: NHK