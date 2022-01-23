Аварійна АЕС «Фукусіма-1» «протекла» в Японії

https://racurs.ua/ua/n166052-avariyna-aes-fukusima-1-protekla-v-yaponiyi.html

Ракурс

У Японії аварійна атомна електростанція «Фукусіма-1» знову налякала несправністю.

Там стався витік розчину для крижаної стіни. Про це повідомляє NHK.

Повідомляється, що «протекли» щонайменше чотири тонни розчину, необхідні для підтримання крижаної стіни. Витік виявили 16 січня — працівники помітили калюжу біля однієї зі стін. Причиною інциденту на цей час називають пошкодження труб. Розпочато роботу з пошуку та усунення несправності.

Зазначимо, що підземний бар'єр із замерзлого ґрунту захищає пошкоджені будівлі реактора від попадання в них ґрунтових вод. Охолодний розчин зберігається в чотирьох резервуарах при температурі −30 градусів.

Фахівці додали, що стіна, як і раніше, здатна утримувати ґрунтові води, оскільки потрібно кілька місяців, перш ніж бар'єр почне танути. Зазначається, що шкоди для навколишнього середовища витік не несе.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Японії компанія «Токіо Денреку» оператор АЕС «Фукусіма-1», на якій 11 березня 2011 року сталася масштабна ядерна аварія, розпочала серію підводних досліджень для запланованого скидання відпрацьованої води з цього об'єкта.

Джерело: NHK