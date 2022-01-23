Самые распространенные симптомы «Омикрона» у детей назвали ученые

Омикрон. Фото: istock

https://racurs.ua/n166059-samye-rasprostranennye-simptomy-omikrona-u-detey-nazvali-uchenye.html

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Штамм «Омикрон», новая мутация коронавируса, протекает не так, как его «собратья». Самыми популярными симптомами у детей являются насморк, кашель, боли в горле и усталость.

Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на результаты исследования Zoe COVID Symptom Study.

Сопутствующими признаками заражения могут быть головная боль, чихание и высокая температура тела. Отмечается, что в ходе исследований пока не встретили ни одного бессимптомного течения болезни у детей.

Среди более редких симптомов «Омикрон"-штамма специалисты выделили диарею, сыпь, а также воспаление верхних и нижних дыхательных путей.

Ученые изучили нескольких сотен случаев заражения у детей от восьми до 12 лет. Они основывались на данных мобильного приложения, с помощью которого жители Великобритании сообщают о наблюдаемых у себя симптомах.

Напомним, ранее мы сообщали, что штамм коронавируса «Омикрон» унес жизни двух людей в Индонезии. Министерство здравоохранения страны подтвердило первые два случая смерти в результате заражения штаммом «Омикрон».

Источник: Business Insider