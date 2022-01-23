«Поганий» жир може перетворюватися на «корисний»

https://racurs.ua/ua/n166061-poganyy-jyr-moje-peretvoruvatysya-na-korysnyy.html

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Вчені з Китаю виявили механізм, за допомогою якого імунна система стимулює вироблення менш шкідливого жиру.

Експерименти з мишами показали, що цей механізм може допомогти уникнути розвитку ожиріння та діабету. Про це повідомляє «Популярная механика».

Бурий жир потрібен організму для підтримки температури в холодний час, а білий жир накопичується, коли люди споживають зайві калорії та не спалюють їх за допомогою фізичної активності.

Нещодавно вчені виявили ще один тип, який має велику кількість мітохондрій і швидше «згорає". Проте на відміну від бурого жиру, який поступово втрачається з віком, люди зберігають здатність виробляти бежевий жир протягом усього життя у відповідь на холод і певні гормони.

Минулого року дослідники виявили, що імплантовані мишам еозинофіли (тип імунних клітин) можуть підвищити кількість бежевого жиру та захистити гризунів від ожиріння. Цього року експерти зосередилися на цитокінах — сигнальних молекулах імунної системи. Вони відіграють роль у регулюванні виробництва бежевого жиру.

Під час експериментів із цитокіном інтерлейкін-25 (IL-25) фахівці виявили, що підвищення їхнього рівня може збільшити вироблення бежевого жиру. Вони знайшли сигнальний ланцюг, що лежить в основі цього явища, який почався з того, що IL-25 взаємодіяв із двома іншими цитокінами для регуляції імунних клітин, званих макрофагами, що стимулювало вироблення нейромедіатора в бежевій жировій тканині, сприяючи генерації.

Введення IL-25 мишам, які сиділи на дієті з високим вмістом жирів, захистило їх від ожиріння, а також покращило їхню здатність підтримувати реакцію на інсулін. Цей механізм потенційно може допомогти в запобіганні ризикам ожиріння в людей.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що жир виявився корисним для боротьби імунітету з інфекціями.

Джерело: Популярная механика