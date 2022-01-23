Кейт Міддлтон посяде відповідальну посаду після скандалу з принцом Ендрю

Кейт Міддлтон. Фото: УП

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Кейт Міддлтон, герцогиня Кембриджська і дружина принца Вільяма, може посісти важливу посаду після гучного секс-скандалу з принцом Ендрю, якого позбавили всіх військових звань і королівського заступництва.

Тепер його обов’язки мають бути перерозподілені між членами королівської родини. Про це повідомляє The Times.

40-річна герцогиня Кембриджська може очолити гвардійців замість 61-річного принца. У гренадерській гвардії заявили, що хочуть, щоб саме Кейт Міддлтон стала другою жінкою-полковницею за всю 366-річну історію полку.

Ми всі захоплюємося тим, як вона пристосувалася до ролей у королівській родині та як поводиться. Здається, що вона ніколи не помиляється, — повідомив королівський інсайдер.

Як відомо, 95-річна Єлизавета II знову взяла на себе цей обов’язок після скандалу з принцом Ендрю. Син королеви змінив на цій посаді свого батька, принца Філіпа у 2017 році. Принц Ендрю також може втратити право на 24-годинну охорону, адже він більше не вважається членом королівської родини, котрий виконує робочі обов’язки.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Кейт Міддлтон і принц Вільям вперше з’явилися на публіці в новому році. Герцог і герцогиня Кембриджські відвідали одразу кілька організацій.

Джерело: The Times