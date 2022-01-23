Віце-адмірал Кай-Ахім Шенбах. Фото: Bundeswehr-Fotos

https://racurs.ua/ua/n166065-ukrayina-vidreaguvala-na-vidstavku-skandalnogo-komanduvacha-vms-nimechchyny.html

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Командувач Військово-морських сил Німеччини віце-адмірал Кай-Ахім Шенбах подав у відставку після скандалу, викликаного його заявами про український Крим.

Міністерство оборони Німеччини дистанціювалося від слів 55-річного командувача. Адмірал подав рапорт про відставку у суботу, 22 січня. Про це повідомило Міноборони Німеччини.

Посол України в Німеччині Андрій Мельник вже відрегаував на відставку скандального адмірала. Дипломат наголосив, що відставки Шенбаха недостатньо для відновлення цілковитої довіри до Берліна. Німеччину він закликав змінити свою політику щодо України.

Хоча Україна вітає своєчасну відставку командувача Військово-морських сил Німеччини Кая-Ахіма Шенбаха, цього кроку недостатньо для відновлення повної довіри до політики Німеччини. Німецький уряд має змінити свою політику щодо Києва, — написав він у Twitter.



Нагадаємо, керівник ВМС Німеччини Кай-Ахім Шенбах заявив, що Україна ніколи не поверне тимчасово окупований Крим. Також адмірал наголосив, що для вступу України в НАТО необхідно відповідати усім вимогам Альянсу, а «наразі це неможливо через окупацію».

Після таких заяв Міністерство закордонних справ України зажадало від уряду Німеччини публічного спростування висловлювань командувача ВМС.