Командувач ВМС Німеччини пояснив свої скандальні заяви про Україну

Кай-Ахім Шенбах, фото: Associated Press

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Ракурс

Командувач ВМС Німеччини віце-адмірал Кай-Ахім Шенбах прокоментував свої скандальні заяви, зроблені на конференції індійського інституту оборонних досліджень імені Манохара Паррікара, де він висловив сумніви, що Україні вдасться повернути тимчасово окупований Крим і заявив, що Україна ніколи не відповідатиме критеріям членства в НАТО.

Шенбах на своїй сторінці у Твіттері заявив, що ці його слова про Україну є особистою думкою, а не офіційною позицією держави.

Мої заяви про політику безпеки в аналітичному центрі в Індії виражали мою особисту думку на той момент щодо ситуації на місцях. Вони жодним чином не відповідають офіційній позиції Міністерства оборони Німеччини, — наголосив він.

Необережно, неправильно оцінив ситуацію, я не мав цього робити. Інтерпретувати нема чого, це була явна помилка, — додав Шенбах.

Варто додати, що посла Німеччини Анку Фельдгузен вже викликали до Міністерства закордонних справ (МЗС) України.

Про це йдеться у заяві, опублікованій сьогодні, 22 січня, на сайті МЗС.

Зазначається, що у відомстві наголосили на «категоричній неприйнятності висловлювань» Шенбаха, а також «висловили глибоке розчарування з приводу позиції уряду Німеччини про ненадання Україні оборонної зброї».