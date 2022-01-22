Командующий ВМС Германии объяснил свои скандальные заявления об Украине

Командующий ВМС Германии объяснил свои скандальные заявления об Украинеhttps://racurs.ua/n166046-komanduuschiy-vms-germanii-obyasnil-svoi-skandalnye-zayavleniya-ob-ukraine.htmlРакурс
Командующий ВМС Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах прокомментировал свои скандальные заявления, сделанные на конференции индийского института оборонных исследований имени Манохара Паррикара, где он выразил сомнения, что Украине удастся вернуть временно оккупированный Крым и заявил, что Украина никогда не будет отвечать критериям членства в НАТО.
Шенбах на своей странице в Твиттере заявил, что эти его слова об Украине являются личным мнением, а не официальной позицией государства.
Мои заявления о политике безопасности в аналитическом центре в Индии выражали мое личное мнение на тот момент о ситуации на местах. Они никак не соответствуют официальной позиции Министерства обороны Германии, — подчеркнул он.
Неосторожно, неправильно оценил ситуацию, я не должен был этого делать. Интерпретировать нечего, это была очевидная ошибка, — добавил Шенбах.
Стоит добавить, что посла Германии Анку Фельдгузен уже вызвали в Министерство иностранных дел (МИД) Украины.
Об этом говорится в заявлении, опубликованном сегодня, 22 января, на сайте МИДа.
Отмечается, что в ведомстве отметили «категорическую неприемлемость высказываний» Шенбаха, а также «выразили глубокое разочарование по поводу позиции правительства Германии о непредоставлении Украине оборонного оружия».
Сегодня, как никогда, важны твердость и солидарность Украины и партнеров для сдерживания разрушительных намерений России, — подчеркивают в МИДе Украины и выражают надежду на более «проактивную позицию» ФРГ в поддержке нашего государства в будущем.