Командующий ВМС Германии объяснил свои скандальные заявления об Украине

Кай-Ахим Шенбах, фото: Associated Press

https://racurs.ua/n166046-komanduuschiy-vms-germanii-obyasnil-svoi-skandalnye-zayavleniya-ob-ukraine.html

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Командующий ВМС Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах прокомментировал свои скандальные заявления, сделанные на конференции индийского института оборонных исследований имени Манохара Паррикара, где он выразил сомнения, что Украине удастся вернуть временно оккупированный Крым и заявил, что Украина никогда не будет отвечать критериям членства в НАТО.

Шенбах на своей странице в Твиттере заявил, что эти его слова об Украине являются личным мнением, а не официальной позицией государства.

Мои заявления о политике безопасности в аналитическом центре в Индии выражали мое личное мнение на тот момент о ситуации на местах. Они никак не соответствуют официальной позиции Министерства обороны Германии, — подчеркнул он.

Неосторожно, неправильно оценил ситуацию, я не должен был этого делать. Интерпретировать нечего, это была очевидная ошибка, — добавил Шенбах.

Стоит добавить, что посла Германии Анку Фельдгузен уже вызвали в Министерство иностранных дел (МИД) Украины.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном сегодня, 22 января, на сайте МИДа.

Отмечается, что в ведомстве отметили «категорическую неприемлемость высказываний» Шенбаха, а также «выразили глубокое разочарование по поводу позиции правительства Германии о непредоставлении Украине оборонного оружия».