Неожиданную причину движения континентов на Земле назвали ученые

Солнце и Луна могут влиять на движение земной мантии.

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Несбалансированные силы и моменты в системе Земля-Луна-Солнце управляют циркуляцией всей мантии нашей планеты.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного учеными из Вашингтонского университета (США).

Этот вывод исследователей является альтернативой гипотезе о том, что движение тектонических плит связано с конвекционными течениями в мантии Земли. Конвекция включает в себя плавучий подъем нагретых жидкостей, что, как утверждают авторы этого исследования, не касается жестких пород.

Сила, а не тепло, перемещают большие объекты, — подчеркивают исследователи.

Основная на сегодняшний день теория свидетельствует, что тектоническая активность Земли является следствием рассеяния тепла, которое является сочетанием тепла, оставшегося от масштабных столкновений, сформировавших планету, и тепла от внутренней радиоактивности.

Но даже приверженцы теории мантийной конвекции признают, что такого количества внутренней тепловой энергии недостаточно для развития крупномасштабной тектоники. И есть другие проблемы с использованием конвекции для объяснения наблюдаемых движений плит, — подчеркивается в статье.

В то же время земные плиты могут смещаться из-за того, что Солнце оказывает настолько сильное гравитационное тяготение на Луну, что это привело к удлинению орбиты Луны вокруг Земли, утверждают исследователи.

Со временем положение барицентра — центра масс между орбитальными телами Земли и Луны — сместилось ближе к поверхности Земли и теперь колеблется на 600 км в месяц относительно геоцентра, — подчеркивают исследователи.

Это приводит к возникновению внутренних напряжений, поскольку Земля продолжает вращаться.

Поскольку этот колеблющийся барицентр расположен в примерно 4600 км от геоцентра, тангенциальное орбитальное ускорение Земли и солнечное тяготение разбалансированы, за исключением барицентра, — отмечают исследователи. — Теплые, толстые и крепкие внутренние слои планеты могут выдержать эти нагрузки, но тонкая, холодная и хрупкая литосфера реагирует на них трещинами.

Ежедневное вращение выравнивает Землю к идеальной сферической форме, что способствует этому хрупкому разрушению литосферы. Эти два независимых напряжения создают наблюдаемую во внешней оболочке мозаику пластин, предполагают исследователи.

Разнообразие движений плит обусловлено изменением размеров и направления несбалансированных сил тяжести со временем, — отмечается в статье.

По словам ученых, точно проверить эту гипотезу, можно было бы детально исследовав тектонику Плутона, который слишком мал и холоден для конвекции, но имеет гигантский спутник Харон и удивительно «молодую» поверхность.

Проведенное учеными исследование показывает, что наличие и продолжительность вулканизма и тектонизма зависят от конкретной комбинации размера спутника, его орбитальной ориентации и близости к звезде, а также скорости вращения тела и охлаждения.

Земля — единственная каменистая планета со всеми факторами, необходимыми для тектоники плит, — отмечают ученые. — Наша уникально большая Луна и особое расстояние от Солнца важны.

Напомним, недавно ученые установили, что тепло покидает недра Земли быстрее, чем считалось.