Дату возможного нападения России назвал командующий ООС

Александр Павлюк, фото: «Милитарный»

https://racurs.ua/n166082-datu-vozmojnogo-napadeniya-rossii-nazval-komanduuschiy-oos.html

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В Китае, на поддержку которого рассчитывает президент страны-агрессора Владимир Путин, 20 февраля завершатся зимние Олимпийские игры. Также в этот день завершаются совместные российско-белорусские учения на границе Украины.

Поэтому 20 февраля волнует командование украинских войск как дата, связанная с возможным полномасштабным нападением РФ на Украину. Командующий операцией Объединенных сил (ООС) Александр Павлюк сообщил об этом в интервью изданию The Sunday Times.

Это дата, которая нас волнует, — подчеркнул Павлюк.

Он отметил, что РФ развернула 54 боевых тактических группы, в том числе 36 баллистических ракет средней дальности «Искандер», некоторые из которых расположены на расстоянии досягаемости Киева.

Павлюк, опираясь на дни разведки, спрогнозировал, как может выглядеть наступление: Россия может атаковать по нескольким направлениям и захватить восемь ключевых регионов на востоке страны, включая города Днепр, Одесса и Харьков.

Если нашей разведке удастся предсказать направление главного российского удара, то после первых больших потерь они не пойдут дальше, — отметил он. — Путин осознает, что после больших потерь его армия может остановиться сама.

Павлюк не уверен, что международные партнеры могут повлиять на намерения страны-агрессора.

Никто на самом деле не понимает, что вторжение будет концом ценностей и способа существования Европейского Союза. Это будет концом европейского проекта. Если Россия получит страну с потенциалом Украины, она не остановится. Следующими будут страны Балтии, — подчеркнул он.



В то же время командующий ООС уверен, что Украина вернет себе контроль над временно оккупированными территориями.

Источник: The Sunday Times