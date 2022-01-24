Чоловік застрелився на порозі лікарні у Києві. Фото:

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Ракурс

У Києві біля входу в лікарню чоловік наклав на себе руки.

Трагічна подія сталася у Дарницькому районі столиці. На вході у відділення туберкульозної лікарні чоловік дістав вогнепальну зброю та вистрілив собі в голову. Від вогнепального поранення він загинув миттєво. Про це повідомляється у Telegram-каналі «Магнолія ТВ».

Зазначається, що загиблому приблизно 45−50 років, при собі чоловік мав дорожню сумку.

Надзвичайну подію працівники медичного закладу відмовляються коментувати. На місці самогубства працювали правоохоронці, які повинні з’ясувати всі обставини такого вчинку. На момент публікації новини столична поліція не коментувала подію.

Нагадаємо, у січні в Донецькій області знайшли застреленим 20-річного військовослужбовця-контрактника із Запорізької області. Попередньо встановлено, що військовий вистрілив собі в голову зі штатної зброї.

Джерело: «Магнолія ТВ»