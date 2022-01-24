Лондон відкликає частину співробітників посольства з Києва

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Велика Британія почала виводити з України деяких співробітників свого посольства та членів їхніх сімей. Про це повідомляється у понеділок, 24 січня, на сайті британського уряду.

Деяких співробітників посольства та членів їхніх сімей вивозять з Києва у відповідь на зростаючу загрозу з боку Росії, — йдеться у заяві уряду Великої Британії.

Як наголошується в документі, британське посольство в Україні залишається відкритим та продовжить виконувати необхідну роботу.

Рішення ухвалено на тлі попереджень про можливе нове вторгнення Росії. Офіційні особи заявили, що жодних конкретних загроз британським дипломатам не надходило, але близько половини співробітників, які працюють у Києві, повернуться до Великої Британії.

Раніше повідомлялося, що Держдепартамент США 23 січня ухвалив рішення скоротити чисельність співробітників посольства в Україні через «військові загрози» від Росії. Одночасно відомство рекомендувало громадянам США, що перебувають в Україні, подумати про те, щоб залишити територію країни комерційними рейсами.

МЗС України назвало це рішення США поспішним, зазначивши, що це «прояв надмірного застереження». Глава відомства пояснив, що нічого кардинального останнім часом не сталося, а російська загроза лишається постійною з 2014 року.

Євросоюз поки що не планує евакуацію. Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що не варто «драматизувати ситуацію», поки триває переговорний процес з Росією.