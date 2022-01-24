Ще дві країни дозволили родичам дипломатів виїхати з України

https://racurs.ua/ua/n166113-sche-dvi-krayiny-dozvolyly-rodycham-dyplomativ-vyyihaty-z-ukrayiny.html

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МЗС Німеччини ухвалило рішення дозволити родичам співробітників диппредставництв в Україні покинути країну у разі, якщо вони цього хочуть.

Про це повідомив офіційний представник міністерства Крістофер Бургер.

Членам сім’ї співробітників німецьких закордонних представництв в Україні, а також членам сімей співробітників німецьких організацій в Україні, наприклад, інституту Ґете або DAAD (Німецька служба академічних обмінів — «Ракурс»), вирішено дати можливість добровільного виїзду, — сказав Бургер у 24 січня журналістам.

За його словами, якщо родичі дипломата хочуть виїхати з країни, то МЗС Німеччини сплатить за квитки.

Скільки людей можуть скористатися цією можливістю, Бургер не повідомив.

Раніше газета Bild писала, що МЗС Німеччини готує план евакуації своїх співробітників з України на випадок загострення ситуації у регіоні. Проте у міністерстві цю інформацію не підтвердили.

Австралія також почала евакуація сімей дипломатів із Києва. Влада цієї країни також закликала співгромадян терміново залишити територію України, повідомила газета The Sydney Morning Herald.

Зокрема, уряд підняв рівень загрози щодо відвідування України до рекомендації «уникати поїздок»; і оголосило австралійцям про необхідність покинути країну.

The Sydney Morning Herald повідомило з посиланням на інформацію української сторони, що в країні можуть бути до 1,4 тис. австралійців, уряд Австралії ці цифри не підтверджує.

Він попередив, що громадяни Австралії, які залишаться в Україні, повинні дотримуватися підвищеної обережності, бути готовими сховатися у спеціально призначених для цього місцях, зазначає газета.

Раніше повідомлялося, що Держдепартамент США 23 січня ухвалив рішення скоротити чисельність співробітників посольства в Україні через «військові загрози» від Росії. Одночасно відомство рекомендувало громадянам США, що перебувають в Україні, подумати про те, щоб залишити територію країни комерційними рейсами.

МЗС України назвало це рішення США поспішним, зазначивши, що це «прояв надмірного застереження». Глава відомства пояснив, що нічого кардинального останнім часом не сталося, а російська загроза лишається постійною з 2014 року.

Пізніше Лондон оголосив про початок виведення з України деяких співробітників свого посольства та членів їхніх сімей у відповідь на зростання масштабів загрозливих дій Росії.