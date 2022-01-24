Еще две страны разрешили родственникам дипломатов уехать из Украины

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Ракурс

МИД Германии принял решение разрешить родственникам сотрудников диппредставительств в Украине покинуть страну в случае, если они этого хотят.

Об этом сообщил официальный представитель министерства Кристофер Бургер.

Членам семьи сотрудников немецких зарубежных представительств в Украине, а также членам семей сотрудников немецких организаций в Украине, например, Института Гете или DAAD (Немецкая служба академических обменов — «Ракурс»), решено дать возможность добровольного выезда, — сказал Бургер в 24 января журналистам.

По его словам, если родственники дипломата хотят уехать из страны, то МИД Германии оплатит билеты.

Сколько человек может воспользоваться этой возможностью, Бургер не сообщил.

Ранее газета Bild писала, что МИД Германии готовит план эвакуации своих сотрудников из Украины на случай обострения ситуации в регионе. Однако в министерстве эту информацию не подтвердили.

Австралия также начала эвакуацию семей дипломатов из Киева. Власти этой страны призвали сограждан срочно покинуть территорию Украины, сообщила газета The Sydney Morning Herald.

В частности, правительство подняло уровень угрозы посещению Украины до рекомендации «избегать поездок»; и объявило австралийцам о необходимости покинуть страну.

The Sydney Morning Herald сообщило со ссылкой на информацию украинской стороны, что в стране могут быть до 1,4 тыс. австралийцев, правительство Австралии эти цифры не подтверждает.

Оно предупредил, что оставшиеся в Украине граждане Австралии должны соблюдать повышенную осторожность, быть готовыми укрыться в специально предназначенных для этого местах, отмечает газета.

Ранее сообщалось, что Госдепартамент США 23 января принял решение сократить численность сотрудников посольства в Украине из-за «военных угроз» от России. Одновременно ведомство рекомендовало находящимся в Украине гражданам США подумать о том, чтобы покинуть территорию страны на коммерческих рейсах.

МИД Украины назвал решение США поспешным, отметив, что это «проявление чрезмерной осторожности». Глава ведомства пояснил, что ничего кардинального в последнее время не произошло, а российская угроза остается постоянной с 2014 года.

Позднее Лондон объявил о начале вывода из Украины некоторых сотрудников своего посольства и членов их семей в ответ на рост масштабов угрожающих действий России.