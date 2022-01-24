Половина украинцев считают реальной угрозу вторжения РФ. Фото:

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Военная угроза со стороны Российской Федерации является вполне реальной. Такое мнение высказали украинцы, принявшие участие в социологическом опросе КМИС.

48,1% респондентов считают реальной угрозу вторжения России на территорию Украины. Считают, что вторжения не будет 39,1% опрошенных. По сравнению с серединой декабря 2021 года ситуация практически не изменилась. Об этом сообщает Киевский международный институт социологии.

Еще 56,5% украинцев считают недостаточными дипломатические и оборонительные усилия властей по предотвращению вторжения России. Считают усилия достаточными 29,2% респондентов. Социологи отмечают, что по сравнению с серединой декабря 2021 года ситуация практически не изменилась.

Опрос показал, что 53,1% респондентов считают, что в случае российского вторжения Владимир Зеленский не сможет эффективно сработать как Верховный главнокомандующий. Верят у Зеленского 31,9% опрошенных.

Также 58% считают, что переговоры с Путиным следует вести только при участии западных партнеров. Еще 27,3% опрошенных убеждены, что прямые переговоры Путина и Зеленского будут способствовать достижению мира.

Опрос КМИС был проведен в течение 20−21 января 2022 года методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Были опрошены 1 тыс. 205 респондентов, проживающих во всех регионах Украины, кроме оккупированного Крыма и ОРДЛО. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Напомним, результаты социологического опроса КМИС показали, что 62,5% украинцев не хотят, чтобы Зеленский баллотировался на второй срок. В то же время 30,3% респондентов поддерживают идею, чтобы действующий глава государства принял участие в следующих президентских выборах.