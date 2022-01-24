Большинство украинцев против второго срока Зеленского. Фото: офис президента

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Ракурс

Второго президентского срока Владимира Зеленского не хотят большинство украинцев.

Результаты социологического опроса показали, что 62,5% украинцев не хотят, чтобы Зеленский баллотировался на второй срок. В то же время 30,3% респондентов поддерживают идею, чтобы действующий глава государства принял участие в следующих президентских выборах. Об этом сообщает Киевский международный институт социологии (КМИС).

Еще 6% опрошенных заявили, что им трудно ответить на этот вопрос. А 1,2% ответили, что до президентских выборов еще далеко.

В ноябре и декабре 2021 года против второго президентского срока Зеленского высказались 58,2% и 58,8% украинцев соответственно.

В КМИС отметили, что опрос проводили 20−21 января среди граждан в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Опросили 1 тыс. 205 респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Статистическая погрешность выборки не превышает: 3,2% — для показателей, близких к 50%; 2,7% — для показателей, близких к 25%; 2,1% — для показателей, близких к 12%; 1,4% — для показателей, близких к 5%.

Напомним, опрос КМИС показал, что Владимир Зеленский продолжает лидировать в рейтинге электоральных предпочтений украинцев. На выборах Зеленского поддержали бы 17,4% среди всех респондентов и 23,5% среди тех, кто определился с выбором.