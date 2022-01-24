Більшість українців проти другого строку Зеленського. Фото: Офіс президента

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Ракурс

Другого президентського терміну Володимира Зеленського не хочуть більшість українців.

Результати соціологічного опитування показали, що 62,5% українців не хочуть, аби Зеленський балотувався на другий строк. Водночас 30,3% респондентів підтримують ідею, щоб чинний глава держави взяв участь у наступних президентських виборах. Про це повідомляє Київський міжнародний інститут соціології (КМІС).

Ще 6% опитаних заявили, що їм важко відповісти на це питання. А 1,2% відповіли, що до президентських виборів ще далеко.

У листопаді та грудні 2021 року проти другого президентського строку Зеленського висловилися 58,2% і 58,8% українців відповідно.

У КМІС зазначили, що опитування проводили 20−21 січня серед громадян віком від 18 років у всіх регіонах України, окрім окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також Криму. Опитали 1 тис. 205 респондентів методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Статистична похибка вибірки не перевищує: 3,2% — для показників, наближених до 50%; 2,7% — для показників, наближених до 25%; 2,1% — для показників, наближених до 12%; 1,4% — для показників, наближених до 5%.

Нагадаємо, опитування КМІС показало, що Володимир Зеленський продовжує лідирувати в рейтингу електоральних уподобань українців. На виборах Зеленського підтримали б 17,4% серед усіх респондентів і 23,5% серед тих, хто визначився з вибором.