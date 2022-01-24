ДТП на Львівщині. Фото: Нацполіція

https://racurs.ua/ua/n166095-dtp-na-lvivschyni-avto-zbylo-ditey-na-sanchatah-ie-postrajdali-foto.html

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ДТП у Львівській області скоїв 20-річний водій, наїхавши на пішоходів, які знаходилися на тротуарі.

Аварія трапилася 23 січня близько 21.30 на автодорозі Львів-Самбір-Ужгород у місті Самбір. Про це повідомили у прес-службі поліції Львівської області.

Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали четверо осіб — 33-річна жінка, 32-річний чоловік та двоє дітей віком 9 та 5 років — усі жителі Самбора. Всі вони були доставлені у лікарню.

Як повідомила волонтерка Уляна Флишко, у ДТП потрапила родина учасника АТО з Самбора. За її словами, на момент аварії подружжя із двома синами поверталося саме додому. Діти були на санчатах, коли на них наїхав автомобіль.

Водій не впорався із керуванням і його занесло на тротуар. У чоловіка — травми колін. Дружина в цій ДТП зламала руку і травмувала голову. Ще в одного хлопчика — забій головного мозку, перелом ноги. Найбільше постраждав їхній старший син — Андрійко, 9 років, — розповіла волонтерка.

Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ.

Водієві загрожує три роки за ґратами з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років.