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Ракурс
Наслідки ДТП на Київщині, фото: Поліція Київщини

Легковик в’їхав у фуру на Київщині — чотири людини загинули (ФОТО)

24 січ 2022, 12:07
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На Київщині чотири людини загинули в ДТП, яка сталася на автодорозі Київ-Одеса поблизу села Калинівка Фастівського району.

Тут о 8.20 37-річний водій автомобіля Daewoo не впорався з керуванням та скоїв зіткнення з вантажівкою Мercedes-Benz, яка перебувала на узбіччі дороги. Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Київської області.

В результаті загинули водій легковика та троє пасажирів.

Зазначається, що правову кваліфікацію цій події правоохоронці нададуть після встановлення усіх обставин ДТП.


Наслідки ДТП на Київщині, фото: Поліція Київщини

Нагадаємо, наприкінці грудня на крижаній Бориспільській трасі десятки авто потрапили у масштабну ДТП.

Джерело: Ракурс


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