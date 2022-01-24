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Наслідки ДТП на Київщині, фото: Поліція Київщини
Легковик в’їхав у фуру на Київщині — чотири людини загинули (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n166094-legkovyk-v-yihav-u-furu-na-kyyivschyni-chotyry-ludyny-zagynuly-foto.htmlРакурс
На Київщині чотири людини загинули в ДТП, яка сталася на автодорозі Київ-Одеса поблизу села Калинівка Фастівського району.
Тут о 8.20 37-річний водій автомобіля Daewoo не впорався з керуванням та скоїв зіткнення з вантажівкою Мercedes-Benz, яка перебувала на узбіччі дороги. Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Київської області.
В результаті загинули водій легковика та троє пасажирів.
Зазначається, що правову кваліфікацію цій події правоохоронці нададуть після встановлення усіх обставин ДТП.
Нагадаємо, наприкінці грудня на крижаній Бориспільській трасі десятки авто потрапили у масштабну ДТП.
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