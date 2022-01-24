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Ракурс
Последствия ДТП в Киевской области, фото: Полиция Киевщины

Легковушка въехала в фуру в Киевской области — четыре человека погибли (ФОТО)

24 янв 2022, 12:07
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В Киевской области четыре человека погибли в ДТП, которое произошло на автодороге Киев-Одесса вблизи села Калиновка Фастовского района.

Здесь в 8.20 37-летний водитель автомобиля Daewoo не справился с управлением и совершил столкновение с грузовиком Мercedes-Benz, находившимся на обочине дороги. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции в Киевской области.

В результате погибли водитель легковушки и три пассажира.

Отмечается, что правовую квалификацию этого события правоохранители предоставят после установления всех обстоятельств ДТП.


Последствия ДТП в Киевской области, фото: Полиция Киевщины

Напомним, в конце декабря на ледяной Бориспольской трассе десятки авто попали в масштабное ДТП.

Источник: Ракурс


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