Последствия ДТП в Киевской области, фото: Полиция Киевщины

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В Киевской области четыре человека погибли в ДТП, которое произошло на автодороге Киев-Одесса вблизи села Калиновка Фастовского района.

Здесь в 8.20 37-летний водитель автомобиля Daewoo не справился с управлением и совершил столкновение с грузовиком Мercedes-Benz, находившимся на обочине дороги. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции в Киевской области.

В результате погибли водитель легковушки и три пассажира.

Отмечается, что правовую квалификацию этого события правоохранители предоставят после установления всех обстоятельств ДТП.

Напомним, в конце декабря на ледяной Бориспольской трассе десятки авто попали в масштабное ДТП.