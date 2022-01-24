Кличко обвинил Германию в «измене друзей»

https://racurs.ua/n166093-klichko-obvinil-germaniu-v-izmene-druzey.html

Ракурс

Мэр Киева Виталий Кличко обвинил Германию в «измене друзей», то есть — Украины.

Поводом стал отказ Германии снабжать Украину оружием и остановить проект «Северный поток — 2».

Это отказ от оказания помощи и предательство друзей в драматической ситуации, когда нашей стране угрожают российские войска с нескольких сторон, — написал Кличко в статье для Bild.

Мэр Киева, который во время спортивной карьеры долгое время жил в ФРГ, считает, что Германия должна обеспечить, чтобы закон запрещал лоббистам вроде бывшего канцлера Герхарда Шредера продолжать работать на российский режим.

Напомним, что Шредер является главой наблюдательного совета Nord Stream. В компании Nord Stream 2 он является главой совета директоров.

Это неоказание помощи и предательство друзей в драматической ситуации, когда нашей стране угрожают российские войска с нескольких границ, — написал Кличко.

По словам мэрао, многих интересовало, правительство Германии пребывает «на стороне свободы» или «на стороне агрессора»? Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ранее критиковал отказ правительства Германии поставлять оружие его стране.

В минувшие выходные из ФРГ прозвучали заявления о фактической поддержке России — из уст теперь уже экс-главы ВМС Германии главы Баварии.

В субботу, 22 января, прогремел скандал по поводу высказываний главы ВМС Германии о «потерянном для Украины Крыме» и «уважении к Путину» (после чего глава ВМС уволился). 23 января на эту тему высказался один из самых влиятельных немецких политиков, один из лидеров ХДС-ХСС, премьер Баварии Маркус Зедер.