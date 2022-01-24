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Ракурс
Тысяча Зеленского стала доступна для покупки лекарств – подробности

Тысяча Зеленского стала доступна для покупки лекарств — подробности

24 янв 2022, 11:41
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Тысячу за вакцинацию с 24 января можно потратить на лекарства в аптеке. Покупки можно совершать как онлайн, так и офлайн.

Услуга доступна тем, кто старше 60 лет. Банки будут проверять возраст человека в момент проведения платежа. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Когда именно вы оформили карточку — не важно, главное, чтобы на момент покупки лекарств вам уже исполнилось 60 лет, а также чтобы у вас был полный курс вакцинации и «зеленый» COVID-сертификат в «Дії», — рассказал министр.

Как воспользоваться услугой:


  • Оформите специальную карту «єПідтримка"в одном из банков-партнеров. Оформление карты бесплатно как онлайн, так и офлайн в отделении банка. В онлайн-банкинге карту можно получить за одну минуту.
  • Загрузите приложение «Дія» или обновите его до последней версии PlayMarket или AppStore.
  • Убедитесь, что у вас есть «зеленый» COVID- сертификат о двух дозах вакцинации.
  • Зайдите в раздел «Услуги» и найдите «єПідтримку».
  • Отправьте заявление на получение средств.
  • Выберите для выплаты карту «єПідтримку».
  • Ожидайте зачисление средств.

Обратите внимание, что сертификаты, полученные на портале «Дія» или бумажный от семейного врача, не подходят для получения выплат. Потратить средства можно в течение четырех месяцев, — отметили в министерстве.

«Ракурс» сообщал, что тысячу гривен за вакцинацию потратить на лекарства могут только украинцы в возрасте от 60 лет.

Источник: Ракурс


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