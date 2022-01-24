Тысяча Зеленского стала доступна для покупки лекарств – подробности

https://racurs.ua/n166092-tysyacha-zelenskogo-stala-dostupna-dlya-pokupki-lekarstv-podrobnosti.html

Ракурс

Тысячу за вакцинацию с 24 января можно потратить на лекарства в аптеке. Покупки можно совершать как онлайн, так и офлайн.

Услуга доступна тем, кто старше 60 лет. Банки будут проверять возраст человека в момент проведения платежа. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Когда именно вы оформили карточку — не важно, главное, чтобы на момент покупки лекарств вам уже исполнилось 60 лет, а также чтобы у вас был полный курс вакцинации и «зеленый» COVID-сертификат в «Дії», — рассказал министр.

Как воспользоваться услугой:

Оформите специальную карту «єПідтримка"в одном из банков-партнеров. Оформление карты бесплатно как онлайн, так и офлайн в отделении банка. В онлайн-банкинге карту можно получить за одну минуту.

Загрузите приложение «Дія» или обновите его до последней версии PlayMarket или AppStore.

Убедитесь, что у вас есть «зеленый» COVID- сертификат о двух дозах вакцинации.

Зайдите в раздел «Услуги» и найдите «єПідтримку».

Отправьте заявление на получение средств.

Выберите для выплаты карту «єПідтримку».

Ожидайте зачисление средств.

Обратите внимание, что сертификаты, полученные на портале «Дія» или бумажный от семейного врача, не подходят для получения выплат. Потратить средства можно в течение четырех месяцев, — отметили в министерстве.

«Ракурс» сообщал, что тысячу гривен за вакцинацию потратить на лекарства могут только украинцы в возрасте от 60 лет.