Тисяча Зеленського стала доступною для купівлі ліків – подробиці

https://racurs.ua/ua/n166092-tysyacha-zelenskogo-stala-dostupnou-dlya-kupivli-likiv-podrobyci.html

Ракурс

Тисячу за вакцинацію з 24 січня можна витратити на ліки в аптеці. Покупки можна робити як онлайн, так і офлайн.

Послуга доступна для тих, хто старше 60 років. Банки перевірятимуть вік людини у момент проведення платежу. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Коли саме ви оформили картку — не важливо, головне, щоб на момент купівлі ліків вам вже виповнилося 60 років, а також щоб ви мали повний курс вакцинації та «зелений» COVID-сертифікат у «Дії», — розповів міністр.

Як скористатися послугою:

Оформте спеціальну картку «єПідтримка» в одному з банків-партнерів. Оформлення картки безоплатне як онлайн, так і офлайн у відділенні банку. В онлайн-банкінгу картку можна отримати за одну хвилину.

Завантажте застосунок «Дія» або оновіть його до останньої версії в PlayMarket або AppStore.

Переконайтеся, що у вас є «зелений» COVID-сертифікат про дві дози вакцинації.

Зайдіть у розділ «Послуги» та знайдіть «єПідтримку».

Надішліть заяву на отримання коштів

Виберіть для виплати картку «єПідтримка».

Очікуйте зарахування коштів.

Зверніть увагу, що сертифікати, отримані на порталі «Дія» чи паперовий від сімейного лікаря, не підходять для отримання виплат. Витратити кошти можна протягом чотирьох місяців, — наголосили в міністерстві.

«Ракурс» повідомляв, що тисячу гривень за вакцинацію витратити на ліки можуть лише українці віком від 60 років.