Тисяча Зеленського стала доступною для купівлі ліків – подробиці

Тисяча Зеленського стала доступною для купівлі ліків — подробиціhttps://racurs.ua/ua/n166092-tysyacha-zelenskogo-stala-dostupnou-dlya-kupivli-likiv-podrobyci.htmlРакурс
Тисячу за вакцинацію з 24 січня можна витратити на ліки в аптеці. Покупки можна робити як онлайн, так і офлайн.
Послуга доступна для тих, хто старше 60 років. Банки перевірятимуть вік людини у момент проведення платежу. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Коли саме ви оформили картку — не важливо, головне, щоб на момент купівлі ліків вам вже виповнилося 60 років, а також щоб ви мали повний курс вакцинації та «зелений» COVID-сертифікат у «Дії», — розповів міністр.
Як скористатися послугою:
- Оформте спеціальну картку «єПідтримка» в одному з банків-партнерів. Оформлення картки безоплатне як онлайн, так і офлайн у відділенні банку. В онлайн-банкінгу картку можна отримати за одну хвилину.
- Завантажте застосунок «Дія» або оновіть його до останньої версії в PlayMarket або AppStore.
- Переконайтеся, що у вас є «зелений» COVID-сертифікат про дві дози вакцинації.
- Зайдіть у розділ «Послуги» та знайдіть «єПідтримку».
- Надішліть заяву на отримання коштів
- Виберіть для виплати картку «єПідтримка».
- Очікуйте зарахування коштів.
Зверніть увагу, що сертифікати, отримані на порталі «Дія» чи паперовий від сімейного лікаря, не підходять для отримання виплат. Витратити кошти можна протягом чотирьох місяців, — наголосили в міністерстві.
«Ракурс» повідомляв, що тисячу гривень за вакцинацію витратити на ліки можуть лише українці віком від 60 років.