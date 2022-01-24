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Ракурс
Тисяча Зеленського стала доступною для купівлі ліків – подробиці

Тисяча Зеленського стала доступною для купівлі ліків — подробиці

24 січ 2022, 11:41
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Тисячу за вакцинацію з 24 січня можна витратити на ліки в аптеці. Покупки можна робити як онлайн, так і офлайн.

Послуга доступна для тих, хто старше 60 років. Банки перевірятимуть вік людини у момент проведення платежу. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Коли саме ви оформили картку — не важливо, головне, щоб на момент купівлі ліків вам вже виповнилося 60 років, а також щоб ви мали повний курс вакцинації та «зелений» COVID-сертифікат у «Дії», — розповів міністр.

Як скористатися послугою:


  • Оформте спеціальну картку «єПідтримка» в одному з банків-партнерів. Оформлення картки безоплатне як онлайн, так і офлайн у відділенні банку. В онлайн-банкінгу картку можна отримати за одну хвилину.
  • Завантажте застосунок «Дія» або оновіть його до останньої версії в PlayMarket або AppStore.
  • Переконайтеся, що у вас є «зелений» COVID-сертифікат про дві дози вакцинації.
  • Зайдіть у розділ «Послуги» та знайдіть «єПідтримку».
  • Надішліть заяву на отримання коштів
  • Виберіть для виплати картку «єПідтримка».
  • Очікуйте зарахування коштів.

Зверніть увагу, що сертифікати, отримані на порталі «Дія» чи паперовий від сімейного лікаря, не підходять для отримання виплат. Витратити кошти можна протягом чотирьох місяців, — наголосили в міністерстві.

«Ракурс» повідомляв, що тисячу гривень за вакцинацію витратити на ліки можуть лише українці віком від 60 років.

Джерело: Ракурс


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