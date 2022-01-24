Вимерлий вид леопарда знайшли живим вперше за 30 років

Леопард. Фото: osnova.io

https://racurs.ua/ua/n166091-vymerlyy-vyd-leoparda-znayshly-jyvym-vpershe-za-30-rokiv.html

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Вид леопарда, який вважається повністю вимерлим, знайшли на південному сході Тайваню.

Формозанський димчастий леопард був офіційно оголошений вимерлим у 2013 році, після того як його не помічали з 1983 року. Крім того, дослідження зоологів не змогло знайти жодного леопарда протягом 13 років. Про це повідомляє TJournal.

За словами мешканців міста Дарен, в останні місяці вони бачили рідкісну кішку, що надихнуло групу рейнджерів на спостереження за цим районом. Згодом рейнджери розповіли, що бачили леопарда, який лазив по деревах та полював на кіз. Ще один рейджер згодом розповів, що леопард пронісся повз скутер.

Після виявлення тварини жителі села Аланії провели збори племені та вирішили заборонити стороннім полювати в цьому районі. Старійшини села також попросили Лісове бюро Тайваню припинити заготівлю лісу в районі.

Відомий еколог і професор факультету наук про життя Національного університету Тайдун Лю Чіунсі зазначив, що звички хмарного леопарда сильно ускладнюють полювання на нього. А один із мисливців визнав, що в 1998 році вони ловили цих леопардів, але спалили їх тіла, побоюючись переслідування за законом.

Нагадаємо, дев’ятирічна самка японської макаки несподівано стала лідером місцевих мавп в Японії. Молода самка захопила контроль над величезною зграєю японських макак. Вчені заявляють, що ця мавпа стала першою самкою-лідером за 70 років існування заповідника.

Джерело: TJournal