Вымерший вид леопарда нашли живым впервые за 30 лет

Леопард. Фото: osnova.io

https://racurs.ua/n166091-vymershiy-vid-leoparda-nashli-jivym-vpervye-za-30-let.html

Ракурс

Вид леопарда, который считается полностью вымершим, нашли на юго-востоке Тайваня.

Формозанський дымчатый леопард был официально объявлен вымершим в 2013 году, после того как его не замечали с 1983 года. Кроме того, исследование зоологов не смогло найти ни одного леопарда в течение 13 лет. Об этом сообщает TJournal.

По словам жителей города Дарен, в последние месяцы они видели редкую кошку, что вдохновило группу рейнджеров на наблюдение за этим районом. Впоследствии рейнджеры рассказали, что видели леопарда, который лазил по деревьям и охотился на коз. Еще один рейджер впоследствии рассказал, что леопард пронесся мимо скутера.

После обнаружения животного жители села Алания провели собрание племени и решили запретить посторонним охотиться в этом районе. Старейшины села также попросили Лесное бюро Тайваня прекратить заготовку леса в районе.

Известный эколог и профессор факультета наук о жизни университета Тайдун Лю Чиунси отметил, что привычки облачного леопарда сильно усложняют охоту на него. А один из охотников признал, что в 1998 году они ловили этих леопардов, но сожгли их тела, опасаясь преследования по закону.

Напомним, девятилетняя самка японской макаки неожиданно стала лидером местных обезьян в Японии. Молодая самка захватила контроль над огромной стаей японских макак. Ученые заявляют, что эта обезьяна стала первой самкой-лидером за 70 лет существования заповедника.

Источник: TJournal