«Красная» зона возвращается — в Украине ухудшились эпидпоказатели (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n166090-krasnaya-zona-vozvraschaetsya-v-ukraine-uhudshilis-epidpokazateli-infografika.htmlРакурс
В Украине снова растет заболеваемость коронавирусной болезнью COVID-19.
В частности, в одной из областей — Ивано-Франковской — показатели заболеваемости уже соответствуют уровням «красной» зоны. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные сегодня, 24 января, на сайте Министерства здравоохранения.
В этой области зафиксировано превышение коэффициента выявления случаев инфицирования, уровня госпитализаций и уровня динамики госпитализаций.
Еще 10 областей находятся в «оранжевой зоне»:
- Винницкая область;
- Житомирская область;
- Львовская область;
- Ровенская область;
- Сумская область;
- Тернопольская область;
- Харьковская область;
- Хмельницкая область;
- Черновицкая область;
- Черниговская область.
Во всех этих областях кроме Черновицкой зафиксировано превышение коэффициента выявления случаев инфицирования. В Черновицкой и Винницкой области превышены показатели уровня госпитализации, во Львовской и Ровенской области превышена динамика уровня госпитализаций.
Остальные регионы находятся в «желтой» зоне.