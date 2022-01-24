В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: Солобковецкая община

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В Украине снова растет заболеваемость коронавирусной болезнью COVID-19.

В частности, в одной из областей — Ивано-Франковской — показатели заболеваемости уже соответствуют уровням «красной» зоны. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные сегодня, 24 января, на сайте Министерства здравоохранения.

В этой области зафиксировано превышение коэффициента выявления случаев инфицирования, уровня госпитализаций и уровня динамики госпитализаций.

Еще 10 областей находятся в «оранжевой зоне»:

Винницкая область;

Житомирская область;

Львовская область;

Ровенская область;

Сумская область;

Тернопольская область;

Харьковская область;

Хмельницкая область;

Черновицкая область;

Черниговская область.

Во всех этих областях кроме Черновицкой зафиксировано превышение коэффициента выявления случаев инфицирования. В Черновицкой и Винницкой области превышены показатели уровня госпитализации, во Львовской и Ровенской области превышена динамика уровня госпитализаций.

Остальные регионы находятся в «желтой» зоне.