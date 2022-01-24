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Ракурс
В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: Солобковецкая община

«Красная» зона возвращается — в Украине ухудшились эпидпоказатели (ИНФОГРАФИКА)

24 янв 2022, 11:27
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В Украине снова растет заболеваемость коронавирусной болезнью COVID-19.

В частности, в одной из областей — Ивано-Франковской — показатели заболеваемости уже соответствуют уровням «красной» зоны. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные сегодня, 24 января, на сайте Министерства здравоохранения.

В этой области зафиксировано превышение коэффициента выявления случаев инфицирования, уровня госпитализаций и уровня динамики госпитализаций.

Еще 10 областей находятся в «оранжевой зоне»:

  • Винницкая область;
  • Житомирская область;
  • Львовская область;
  • Ровенская область;
  • Сумская область;
  • Тернопольская область;
  • Харьковская область;
  • Хмельницкая область;
  • Черновицкая область;
  • Черниговская область.

Во всех этих областях кроме Черновицкой зафиксировано превышение коэффициента выявления случаев инфицирования. В Черновицкой и Винницкой области превышены показатели уровня госпитализации, во Львовской и Ровенской области превышена динамика уровня госпитализаций.


Остальные регионы находятся в «желтой» зоне.

Коронавирус в Украине, инфографика: Минздрав

Источник: Ракурс


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