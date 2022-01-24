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В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: Солобковецька громада

«Червона» зона повертається — в Україні погіршилися епідпоказники (ІНФОГРАФІКА)

24 січ 2022, 11:27
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В Україні знову зростає захворюваність на коронавірусну хворобу COVID-19.

Зокрема, в одній з областей — Івано-Франківській — показники захворюваності вже відповідають рівням «червоної» зони. Про це свідчать дані, опубліковані сьогодні, 24 січня, на сайті Міністерства охорони здоров’я.

У цій області зафіксовано перевищення коефіцієнту виявлення випадків інфікування, рівня госпіталізацій та динаміки рівня госпіталізацій.

Ще 10 областей перебувають у «помаранчевій зоні»:

  • Вінницька область;
  • Житомирська область;
  • Львівська область;
  • Рівненська область;
  • Сумська область;
  • Тернопільська область;
  • Харківська область;
  • Хмельницька область;
  • Чернівецька область;
  • Чернігівська область.

В усіх цих областях, окрім Чернівецької, зафіксовано перевищення коефіцієнту виявлення випадків інфікування. У Чернівецькій та Вінницькій області перевищено показники рівня госпіталізації, у Львівській та Рівненській області перевищено динаміку рівня госпіталізацій.


Решта регіонів перебувають у «жовтій» зоні.

Коронавірус в Україні, інфографіка: МОЗ

Джерело: Ракурс


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