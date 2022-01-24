«Червона» зона повертається — в Україні погіршилися епідпоказники (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n166090-chervona-zona-povertaietsya-v-ukrayini-pogirshylysya-epidpokaznyky-infografika.htmlРакурс
В Україні знову зростає захворюваність на коронавірусну хворобу COVID-19.
Зокрема, в одній з областей — Івано-Франківській — показники захворюваності вже відповідають рівням «червоної» зони. Про це свідчать дані, опубліковані сьогодні, 24 січня, на сайті Міністерства охорони здоров’я.
У цій області зафіксовано перевищення коефіцієнту виявлення випадків інфікування, рівня госпіталізацій та динаміки рівня госпіталізацій.
Ще 10 областей перебувають у «помаранчевій зоні»:
- Вінницька область;
- Житомирська область;
- Львівська область;
- Рівненська область;
- Сумська область;
- Тернопільська область;
- Харківська область;
- Хмельницька область;
- Чернівецька область;
- Чернігівська область.
В усіх цих областях, окрім Чернівецької, зафіксовано перевищення коефіцієнту виявлення випадків інфікування. У Чернівецькій та Вінницькій області перевищено показники рівня госпіталізації, у Львівській та Рівненській області перевищено динаміку рівня госпіталізацій.
Решта регіонів перебувають у «жовтій» зоні.