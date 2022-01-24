В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: Солобковецька громада

https://racurs.ua/ua/n166090-chervona-zona-povertaietsya-v-ukrayini-pogirshylysya-epidpokaznyky-infografika.html

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В Україні знову зростає захворюваність на коронавірусну хворобу COVID-19.

Зокрема, в одній з областей — Івано-Франківській — показники захворюваності вже відповідають рівням «червоної» зони. Про це свідчать дані, опубліковані сьогодні, 24 січня, на сайті Міністерства охорони здоров’я.

У цій області зафіксовано перевищення коефіцієнту виявлення випадків інфікування, рівня госпіталізацій та динаміки рівня госпіталізацій.

Ще 10 областей перебувають у «помаранчевій зоні»:

Вінницька область;

Житомирська область;

Львівська область;

Рівненська область;

Сумська область;

Тернопільська область;

Харківська область;

Хмельницька область;

Чернівецька область;

Чернігівська область.

В усіх цих областях, окрім Чернівецької, зафіксовано перевищення коефіцієнту виявлення випадків інфікування. У Чернівецькій та Вінницькій області перевищено показники рівня госпіталізації, у Львівській та Рівненській області перевищено динаміку рівня госпіталізацій.

Решта регіонів перебувають у «жовтій» зоні.