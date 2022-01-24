Погода в Україні. Фото: Ракурс

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Ракурс

Похолодання в Україні на 25 січня обіцяють синоптики.

Вночі на більшій території України очікується від 7° до 10° морозу, а на заході місцями від 10° до 18° нижче нуля. А вдень 25 січня в більшості областей прогнозується 2−4° з позначкою мінус. Про це повідомляє Gismeteo.

Синоптики обіцяють, що сніг очікується в Карпатах, місцями на сході країни. У Києві завтра вночі 9−11°, вдень від 5° до 7° морозу. Швидкість вітру очікується 5−10 м/с.

Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook повідомив, що станом на 8.10 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, вітер північний, 10−11 м/с. Стовпчики термометрів показують 23° морозу.

Нагадаємо, синоптики обіцяють, що погода в Україні 24 січня буде переважно хмарною, в низці областей обіцяють опади у виді снігу. Вітер прогнозували зі швидкістю 1−11 м/с, подекуди пориви до 16 м/с.