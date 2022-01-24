Головних опозиціонерів у Верховній Раді назвали українці

https://racurs.ua/ua/n166088-golovnyh-opozycioneriv-u-verhovniy-radi-nazvaly-ukrayinci.html

Ракурс

У Верховній Раді деякі партії є реальною опозицією, вважають українці. Сюди вони віднесли чотири політичні сили.

Найчастіше українці (32,3% опитаних) згадували партію Петра Порошенка «Європейська солідарність». Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

На другому місці опинилася «Опозиційна платформа — За життя» — 19,1% голосів. Третє місце отримала «Батьківщина» (15,2%), далі йде партія «Голос» (2,7%). Водночас 29,6% опитаних не змогли визначитися з відповіддю.

Опитування провели 20−21 січня методом телефонних інтерв’ю серед 1 тис. 205 українців. Дослідження охоплює всі області України, крім окупованих територій. Статистична похибка вибірки не перевищує 3,2%.

Нагадаємо, що рейтинг партій в Україні змінився в 2022 році. За даними соціологів, «Європейська солідарність» наростила підтримку серед українців, а «Слуга народу» навпаки втратила.