Главных оппозиционеров в Верховной Раде назвали украинцы

https://racurs.ua/n166088-glavnyh-oppozicionerov-v-verhovnoy-rade-nazvali-ukraincy.html

Ракурс

В Верховной Раде некоторые партии являются реальной оппозицией, считают украинцы. Сюда они отнесли четыре политические силы.

Чаще всего украинцы (32,3% опрошенных) упоминали партию Петра Порошенко «Европейская солидарность». Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

На втором месте оказалась «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 19,1% голосов. Третье место получила «Батькивщина» (15,2%), далее следует партия «Голос» (2,7%). В то же время 29,6% опрошенных не смогли определиться с ответом.

Опрос был проведен 20−21 января методом телефонных интервью среди 1 тыс. 205 украинцев. Исследование охватывает все области Украины, кроме оккупированных территорий. Статистическая ошибка выборки не превышает 3,2%.

Напомним, что рейтинг партий в Украине изменился в 2022 году. По данным социологов, «Европейская солидарность» нарастила поддержку среди украинцев, а «Слуга народа» наоборот потеряла.