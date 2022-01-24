Погода в Украине. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n166089-ocherednoe-poholodanie-sunet-v-ukrainu-nochu-morozy-udaryat-do-18.html

Ракурс

Похолодание в Украине на 25 января обещают синоптики.

Ночью на большей территории Украины ожидается от 7° до 10° мороза, а на западе местами от 10° до 18° ниже нуля. А днем 25 января в большинстве областей прогнозируется 2−4° с отметкой минус. Об этом сообщает Gismeteo.

Синоптики обещают, что снег ожидается в Карпатах, местами на востоке страны. В Киеве завтра ночью 9−11°, днем от 5° до 7° мороза. Скорость ветра ожидается 5−10 м/с.

Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook сообщил, что по состоянию на 8.10 на горе Поп Иван Черногорский облачно, ветер северный, 10−11 м/с. Столбики термометров показывают 23° мороза.

Напомним, синоптики обещают, что погода в Украине 24 января будет преимущественно облачной, в ряде областей обещают осадки в виде снега. Ветер прогнозировали со скоростью 1−11 м/с, местами порывы до 16 м/с.