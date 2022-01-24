Кличко звинуватив Німеччину у «зраді друзів»

https://racurs.ua/ua/n166093-klychko-zvynuvatyv-nimechchynu-u-zradi-druziv.html

Ракурс

Мер Києва Віталій Кличко звинуватив Німеччину у «зраді друзів», тобто — України.

Приводом стала відмова Німеччини постачати Україні зброю та зупинити проект «Північний потік — 2».

Це відмова від надання допомоги та зрада друзів у драматичній ситуації, коли нашій країні загрожують російські війська з кількох кордонів, — написав Кличко у статті для Bild.

Мер Києва, який під час спортивної кар'єри довгий час мешкав у ФРН, вважає, що Німеччина має забезпечити, щоб закон забороняв лобістам на кшталт колишнього канцлера Герхарда Шредера продовжувати працювати на російський режим.

Нагадаємо, що Шредер є головою наглядової ради Nord Stream. У компанії Nord Stream 2 він є головою ради директорів.

Це ненадання допомоги та зрада друзів у драматичній ситуації, коли нашій країні загрожують російські війська з кількох кордонів, — написав Кличко.

За словами Кличка, багатьох цікавило, чи уряд Німеччини «на боці свободи» чи «на боці агресора». Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба раніше критикував відмову уряду Німеччини постачати зброю його країні.

Минулих вихідних із ФРН пролунали заяви про фактичну підтримку Росії — з вуст тепер вже екс-глави ВМС Німеччини та очільника Баварії.

У суботу, 22 січня, прогримів скандал щодо висловлювань голови ВМС Німеччини про «втрачений для України Крим» та про «повагу до Путіна» (після чого голова ВМС звільнився). 23 січня на цю тему висловився один із самих найвпливовіших німецьких політиків, один з лідерів ХДС-ХСС, прем'єр Баварії Маркус Зьодер.