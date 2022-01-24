ДТП на Львовщине. Фото: Нацполиция

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ДТП во Львовской области совершил 20-летний водитель, наехав на пешеходов, находившихся на тротуаре.

Авария произошла 23 января около 21.30 на автодороге Львов-Самбор-Ужгород в городе Самбор. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Львовской области.

В результате ДТП телесные повреждения получили четыре человека — 33-летняя женщина, 32-летний мужчина и двое детей в возрасте 9 и 5 лет — все жители Самбора. Все они были доставлены в больницу.

Как сообщила волонтер Ульяна Флишко, в ДТП попала семья участника АТО из Самбора. По ее словам, на момент аварии супруги с двумя сыновьями возвращались именно домой. Дети были на санках, когда на них наехал автомобиль.

Водитель не справился с управлением и его занесло на тротуар. У мужчины травмы колен. Женщина в этом ДТП сломала руку и травмировала голову. Еще у одного мальчика — ушиб головного мозга, перелом ноги. Больше всего пострадал их старший сын — Андрюша, 9 лет, — рассказала волонтер.

Проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего. Следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УКУ.

Водителю грозит три года за решеткой с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.