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Ракурс
В ДТП под Прагой попали 40 авто, фуры разбросало по трассе, фото - Novinky

В ДТП под Прагой попали 40 авто, фуры разбросало по трассе (ФОТО, ВИДЕО)

20 янв 2022, 17:07
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ДТП в Чехии с участием более 40 автомобилей заблокировало движение одной из главных автострад D5 в 33 км от чешской столицы.

По данным спасательных служб, серьезные ранения получили пять человек, трое из них зажаты в поврежденных машинах. Ситуация осложняется тем, что в столкновение попало более 10 большегрузных автомобилей. Движение на Прагу полностью перекрыто.

В ДТП под Прагой попали 40 авто, фуры разбросало по трассе, фото - Novinky

Причины аварии выясняют полицейские, также учитывается непогода — сильные снегопады в Чехии. По Центральной Богемии сегодня прокатилась метель, сообщает издание Novinky.

Движение на трассе не возобновится как минимум до 20.00. Раненых увозили в больницы на вертолетах.

По данным полиции, столкнулись не менее 36 автомобилей: 20 легковых и 16 грузовых. В некоторые фуры въехало сразу несколько легковушек. Разбитые транспортные средства разбросаны на 150-метровом участке трассы.

В ДТП под Прагой попали 40 авто, фуры разбросало по трассе, фото - Novinky

В ДТП под Прагой попали 40 авто, фуры разбросало по трассе, фото - Novinky

Полиция использует дроны для слежения за местом ДТП.


В ДТП под Прагой попали 40 авто, фуры разбросало по трассе, фото - Novinky

В ДТП под Прагой попали 40 авто, фуры разбросало по трассе, фото - Novinky

Источник: Ракурс


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