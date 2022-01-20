В ДТП под Прагой попали 40 авто, фуры разбросало по трассе (ФОТО, ВИДЕО)

В ДТП под Прагой попали 40 авто, фуры разбросало по трассе, фото - Novinky

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ДТП в Чехии с участием более 40 автомобилей заблокировало движение одной из главных автострад D5 в 33 км от чешской столицы.

По данным спасательных служб, серьезные ранения получили пять человек, трое из них зажаты в поврежденных машинах. Ситуация осложняется тем, что в столкновение попало более 10 большегрузных автомобилей. Движение на Прагу полностью перекрыто.

Причины аварии выясняют полицейские, также учитывается непогода — сильные снегопады в Чехии. По Центральной Богемии сегодня прокатилась метель, сообщает издание Novinky.

Движение на трассе не возобновится как минимум до 20.00. Раненых увозили в больницы на вертолетах.

По данным полиции, столкнулись не менее 36 автомобилей: 20 легковых и 16 грузовых. В некоторые фуры въехало сразу несколько легковушек. Разбитые транспортные средства разбросаны на 150-метровом участке трассы.

Полиция использует дроны для слежения за местом ДТП.